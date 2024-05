Erst schwülwarm, dann kühler, teils kräftige Schauer und Gewitter: Die kommenden Tage bieten einen bunten Wetter-Mix mit mehr Tiefen als Höhen.

Das mächtige Hochdruckgebiet zieht sich nach Russland zurück. Somit gelangt die Region in den Einflussbereich eines Tiefs westlich von Frankreich. Dieses breitet sich unter allmählicher Abschwächung bis Pfingsten weiter nach Mitteleuropa und zu den Alpen aus, sorgt dennoch aber für hohe Labilität in der Atmosphäre und einmal mehr für einen insgesamt durchwachsenen Wetterabschnitt. Zudem wird an den Feiertagen auf der Rückseite des Tiefzentrums wieder kühlere Luft angezapft. Lokal sind durchaus kräftige Regengüsse zu erwarten.

Vorhersage

Montag: In der schwülen Luftmasse werden mit etwas Sonneneinstrahlung mächtige Haufenwolken produziert, die sich zum Teil in Form kräftiger Regengüsse und Gewitter entladen. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter und der Himmel klart auf.

Dienstag: Der Tag startet nach Auflösung einiger flacher Dunst- oder Nebelfelder freundlich. Bis Mittag brauen sich aber von Südwesten her mächtige Wolkenmassen zusammen. Anschließend drohen – von Blitz und Donner begleitet – erneut teils kräftige Regenfälle oder Schauer. Zuvor wird es nochmals schwülwarm. In der Nacht auf Mittwoch kann es wieder regnen.

Mittwoch: Nach Abzug der Niederschläge stellt sich ein turbulenter Mix aus kleineren Aufheiterungen sowie dunklen und bedrohlichen Wolkenmassen mit weiteren Regenschauern und Gewittern ein. Die Temperaturen gehen um einige Grade zurück. Abgesehen von kräftigeren Schauerböen weht der Wind schwach bis mäßig.

Donnerstag: Es bleibt bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Diese werden über Mittag rasch wieder mächtiger und entladen sich wiederum in Form von örtlichen Schauern und Gewittern. Bei feuchter Luft bleiben die Temperaturen im gemäßigten Bereich.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie über die Pfingsttage ändert sich – auch bei den Temperaturen – nur wenig. Es bleibt bei einer bunten Mischung aus kurzen, freundlichen Abschnitten sowie dicken Regen- oder Schauerwolken. Örtlich kann es auch blitzen und donnern. Lediglich am Pfingstsonntag bleibt es wahrscheinlich für längere Zeit trocken.