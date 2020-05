Ein Hoch über der Nordsee und Skandinavien, das sich in den kommenden Tagen so gut wie nicht vom Fleck bewegt, verhindert ein Vordringen atlantischer Störungsgebiete und bestimmt bis zu den Pfingstfeiertagen das Wetter in unserer Region. Mit einer leichten östlichen Strömung halten sich die Temperaturen bei freundlichem Wetter in einem angenehm warmen Bereich auf. Die andauernde Trockenheit fördert allerdings die Waldbrandgefahr.

Vorhersage Donnerstag:

Am Vormittag ziehen zwar einige ausgedehntere Wolkenfelder über die Region, diese haben jedoch keinen Regen im Gepäck. Am Nachmittag entfernen sich die Wolken nach Süden, und die Sonne setzt sich zunehmend durch und heizt die Luft auf angenehme Werte. Der Nordostwind kann allerdings zeitweise auffrischen.

Freitag:

Verbreitet scheint die Sonne. Lediglich einige harmlose Schleier- oder Schönwetterwölkchen zieren den blauen Himmel. Nach sternenklarer und kühler Nacht wird es bis zum Nachmittag aber wieder angenehm warm. Der Nordostwind bleibt jedoch spürbar.

Samstag:

Abgesehen von einigen wenigen vorüberziehenden lockeren Wolken strahlt wieder von morgens bis abends die Sonne, und es bleibt trocken. Der leichte bis mäßige Nordost- bis Ostwind verhindert jedoch ein zu starkes Aufheizen.

Pfingstsonntag:

Es dominiert weiterhin freundliches Wetter mit reichlich Sonnenschein und nur wenigen harmlosen Wölkchen. Temperatur- und Windverhältnisse verändern sich im Vergleich zu den Tagen davor kaum.

Pfingstmontag:

Auch am zweiten Pfingstfeiertag sollte sich nicht viel verändern. Möglicherweise ziehen einige ausgedehntere Schleierwölkchen übers Land, welche die Sonne ab und zu milchig einhüllen und deren Intensität etwas mindern. Es bleibt dabei angenehm spätfrühlingshaft warm.

Weiterer Trend:

Nach den Pfingstfeiertagen können sich in schwül-warmer Luft vermehrt Regen- und Gewitterwolken bilden und die Trockenheit mindern. Während der zweiten Wochenhälfte gehen die Temperaturen dann von Norden her voraussichtlich zurück.