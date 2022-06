Etwas ganz Besonderes hatten sich die fünf Kirchengemeinden ausgedacht für das ökumenische Pfingstgebet, das an Pfingstmontag traditionell im Ambiente des Kirchheimbolander Schlossgartens hätte über die Bühne gehen sollen. Ester Owei aus Nigeria, Masoumeh Moghari (Iran) und die Ukrainerin Elena Seiler trugen in ihrer jeweiligen Heimatsprache vor, was das Pfingstfest für sie bedeutet. Die miesen Wetteraussichten allerdings hatten die Verantwortlichen schon im Vorfeld dazu gezwungen, das Pfingstgebet in die Paulskirche zu verlegen. Und so kamen nur rund 50 Besucher zur Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde, der Katholische Kirchengemeinde Hl. Anna, der Stadtmission, der Freien evangelischen Gemeinde und der Mennonitengemeinde. Auch im Innenraum schritt die Band der Stadtmission zur Tat, um die Veranstaltung musikalisch zu begleiten.