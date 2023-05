Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

275 Jahre schauen im Jubiläumsjahr der Paulskirche auf einen Pfingstgottesdienst herab, den es so in dieser langen Zeit noch nicht gegeben haben dürfte in diesen Räumen. Menschen mit Mundschutz, weit auseinandergesetzt, mit leeren Bänken dazwischen. Und statt Gemeindegesang, Kernelement protestantischer Liturgie, bleibt es Bezirkskantor Martin Reitzig vorbehalten, die für diesen Tag ausgewählten Lieder zu singen. Alles Trennende dieser Corona-Zeit fängt aber gerade das Pfingstfest mit seinem verbindenden Geist wieder ein, wie Dekan Stefan Dominke herausstrich.

Kleine Menschenschlangen empfangen den Gottesdienstbesucher an diesem Tag, denn vor den drei Eingängen muss jeder sich erstmal mit Name, Adresse und Telefonnummer eintragen und die