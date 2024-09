Schon vor der Kommunalwahl wollte er eigentlich aufhören, nun legt Uwe Pfeiffer sein Amt als Ortsbürgermeister von Würzweiler endgültig nieder. Nachdem sich bei der Wahl im Sommer kein Kandidat gefunden hatte, übernahm der 65-Jährige das Amt zunächst kommissarisch – verbunden mit der Ankündigung, dass er das nicht mehr für fünf Jahre machen werde. 30 Jahre lang war Pfeiffer im Rat, seit 15 Jahren ist er Ortschef. „Das hat mich viel Energie und Nerven gekostet“, sagt er. „Ich war ausgebrannt.“ In seiner Zeit im Amt habe man viele Projekte im Dorf verwirklicht, so seien mittlerweile zu jedem Grundstück Glasfaserkabel verlegt.

Zum Ende des Septembers wird Pfeiffer aus dem Amt ausscheiden. Spätestens in der dritten Gemeinderatssitzung nach der Konstituierung des Rates hätte ein Nachfolger gewählt werden müssen, bevor die Verbandsgemeinde eingreift. Ende des Jahres wäre für Pfeiffer also ohnehin Schluss gewesen. „Ich habe immer versucht, einen Nachfolger zu finden, das hat leider nicht gefruchtet“, schildert er.

Mehr Aufgaben für Ratsmitglieder?

Wie geht es für die Gemeinde jetzt weiter? Eine ähnliche Situation spielt sich derzeit in Rittersheim ab. Anders als dort wurde in Würzweiler bislang jedoch nicht einmal ein Beigeordneter gewählt, der die Geschäfte des Ortsbürgermeisters vorübergehend übernehmen könnte – die Gemeinde wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober führungslos sein.

Sollte sich bis dahin in Würzweiler niemand finden, muss die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land die Verwaltung übernehmen. Der eingesetzte Beamte der Verbandsgemeinde – laut Pfeiffer wäre das aktuell wohl Büroleiter Hans Feld – könnte dann Geschäftsbereiche einrichten, die auf die Ratsmitglieder verteilt werden. So muss sich beispielsweise jemand um die Vermietung des Bürgerhauses kümmern, erklärt der scheidende Ortsbürgermeister. Weiterhin kann jederzeit ein Nachfolger aus der Mitte des Gemeinderates gewählt werden.

Auch künftig im Verbandsgemeinderat

Pfeiffer, seit Februar 2024 in Rente, wird es derweil auch nach seinem Abtritt nicht an Arbeit mangeln: „Ich habe dann immer noch sieben Ehrenämter übrig“, erzählt er. Dazu gehört die Koordination des Bürgerbusses in der Verbandsgemeinde, zudem wird er auch zukünftig für die SPD im VG-Rat sitzen.