Der Hashtag #liebegewinnt hat im vergangenen Jahr für Furore in der Kirchenwelt gesorgt. Während das Thema „Homosexualität und Kirche“ nun präsenter denn je ist, hat Mutwillig-Segner Carsten Leinhäuser wieder alle Liebenden unter diesem Motto gesegnet. Um weiter Zeichen gegen das offizielle „Nein“ der katholischen Kirche zu setzen.

Vor einem Jahr wurden im Mai in über 100 Gottesdiensten Verliebte und Paare unter dem Motto #liebegewinnt gesegnet, egal wie sie gesinnt waren. Auch 2022 hat sich diese Botschaft nicht geändert, wie der Winnweilerer Pfarrer Carsten Leinhäuser – der mit zu den Initiatoren dieser Aktion gehört – in seinem Valentinstagsgottesdienst bewies.

Valentinstag – der Tag der Geschenke, der Tag der Liebe. Inzwischen fast auf der ganzen Welt gefeiert, wird er historisch zurückgeführt auf die Taten eines der beiden Bischöfe und Märtyrer Valentinus von Terni oder Valentinus von Rom – beide im vierten Jahrhundert nach Christus verortet. Es wurde nie geklärt, wer nun genau zuständig ist, aber den Menschen, die an diesem Tag anderen eine außergewöhnliche Freude machen wollen, ist das wohl auch egal.

Die verschiedenen Dimensionen von Liebe

Eine Freude hat offensichtlich 50 Besuchern seines Valentinstag-Gottesdienstes auch Pfarrer Carsten Leinhäuser gemacht. Er hatte Liebende in die katholische Kirche in Winnweiler eingeladen und dort gemeinsam mit Gemeindereferentin Gabriele Heinz einen besonderen Gottesdienst gestaltet. „Richtig schön war’s und warmherzig; hat uns gut gefallen“, war der Tenor bei den Paaren, die danach noch plaudernd vor der Tür standen.

„Ohne konkrete Erwartungshaltung, aber mit Freude und Spannung“ habe er den Ablauf und seine Predigt geplant, erzählt der Pfarrer. „Und ich fand es dann schön, dass außer vielen älteren Paaren auch eine ganze Reihe junger Leute gekommen sind.“ Die konnten einen lebendigen Gottesdienst verfolgen, in dem Heinz und Leinhäuser – abwechselnd vortragend – zunächst die Dimensionen von Liebe auffächerten und dies mit einigen Gegenständen veranschaulichten.

Segen für alle

Ein Rucksack, Schuhe, eine Wanderkarte, ein Kompass, ein Laib Brot und eine Kerze spielten dabei eine Rolle. Am Schluss dieser kleinen Inszenierung durfte natürlich eine rote Rose nicht fehlen. Anschließend konzentrierte sich Leinhäuser in seiner pointierten Predigt auf biblische Äußerungen zur Liebe, die die Vorzüge der Zweisamkeit in den Mittelpunkt stellen, und er hielt fest: „Zu zweit ist es gut. Aber Liebe ist auch Herausforderung. Nach der ersten Leidenschaft, nach den Schmetterlingen bleibt sie eine Baustelle, an der lebenslang gearbeitet werden muss.“

Das Angebot, sich individuell segnen zu lassen, nahmen danach viele Besucher wahr. Begleitet wurde die Prozedur vom Klavierspiel Ruth Stadtmüllers, das auf die angenehmste Weise den gesamten Gottesdienst musikalisch getragen hat. Der zurückhaltende gemeinsame Gesang zeigte, dass die Lieder und deren Texte offensichtlich den meisten unbekannt waren; für eine warmherzige Atmosphäre reichten Stimme und Spiel Stadtmüllers aber völlig aus. Am Ende gab es Segen für alle – ganz im Sinne von #liebegewinnt.