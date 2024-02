Die Sternsinger der Pfarrei Heilige Anna Kirchheimbolanden freuen sich wie Königinnen und Könige über das bemerkenswerte Ergebnis ihres Engagements: Stolze 14.226,84 Euro wurden gezählt, als nach zwei Tagen voller Engagement beim Dreikönigssingen in der Pfarrei die Sammelbüchsen geleert wurden. Zwei Tage lang waren Mädchen und Jungen sowie jugendliche und erwachsene Begleiter in Bennhausen, Bolanden, Dannenfels, Kirchheimbolanden, Kriegsfeld, Ilbesheim, Morschheim, Oberwiesen und Rittersheim im Einsatz gewesen für benachteiligte Kinder in aller Welt.