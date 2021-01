Das hörte sich schon heftig an, was die Pfalzwerke Netz AG da ins Winnweilerer Amtsblatt gesetzt hat. Wegen dringender Wartungs- und Sanierungsarbeiten und der dafür nötigen Umstellung auf ein Notstromaggregat sollten die Sippersfelder von Montag bis Mittwoch zwischen 7 und 16 Uhr ihre Heizung abschalten, Kühlschrank und Gefriertruhe nicht öffnen, ihre Computer und Telefonanlagen vom Netz nehmen und und und. „Wie soll das in Zeiten von Homeoffice und Home-Schooling funktionieren? Die Heizung mitten im Januar drei Tage abschalten?“, meldete sich ein entsetzter Leser bei der RHEINPFALZ. Verständlich. Aber letztlich ein Irrtum bei den Pfalzwerken. „Da wurde der falsche Text verwendet“, räumte gestern auf RHEINPFALZ-Nachfrage eine Unternehmenssprecherin ein und gab Entwarnung. Es sei in Sippersfeld ein Aggregat im Einsatz, das völlig unterbrechungsfrei arbeite, von Umschaltungen sei zu 99,9 Prozent nichts zu bemerken. Und das heißt, der Aufruf im Amtsblatt – in manchen Fällen angezeigt, hier aber nicht – sei in dieser Form gegenstandslos. Das Aggregat sei auch schon im Einsatz – offenbar unbemerkt.