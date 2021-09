Bei den Pfalzmeisterschaften im Reiten hat Jana-Kristin Klag vom Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein den Titel in der Leistungsklasse fünf bei den Dressuren gewonnen. Auch Marlay Demmerle, Vanessa Carduck, Emma Ruffig und Charlotte Bischoff kamen aufs Treppchen.

Bei ihrem Sieg ritt Klag den achtjährigen Zweibrücker Fuchswallach Damon Deluxe. Platz sechs dieser Wertung ging an Melissa Carduck, die für den Reit- und Förderverein für klassisches Reiten Walzhof startet, mit dem Oldenburger Wallach Di Ricco. Pfalzmeisterin bei den Jungen Reitern der Dressuren wurde Marlay Demmerle aus Börrstadt mit Dancing Boy. Der Titel in der Altersklasse „Children“ (zu Deutsch: Kinder) ging an Vanessa Carduck vom Reit- und Förderverein für klassisches Reiten Walzhof mit dem zwölfjährigen Bayern-Wallach Don Carlos.

Vize-Pfalzmeisterin wurden außerdem in Zeiskam Charlotte Bischoff von der Reitsportgemeinschaft Dörrmoschel mit der 20-jährigen Schimmelstute Giovanna im Springen bei den „Children“ und Emma Ruffig von der Spielvereinigung Gauersheim mit der 15-jährigen Zweibrücker Stute Emma in der Leistungsklasse sieben im Springen.

In der gleichen Leistungsklasse im Dressurreiten kam Paula Laier aus Winnweiler mit dem 13-jährigen Fuchswallach King Hardy auf Rang vier und in der Leistungsklasse sechs des Springens ging der sechste Platz an Carolin Lommel von der Spielvereinigung Gauersheim mit dem neunjährigen Zweibrücker Wallach Calimero und Platz neun ging an ihre Mannschaftskollegin Josephine Steuerwald-Ludwig mit Emma.