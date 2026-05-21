Drei Athletinnen des SV Börrstadt nahmen an den Blockwettkämpfen in Haßloch teil. Dabei purzelten viele Bestleistungen, und es gab Medaillen.

In drei verschiedenen Zusammenstellungen von jeweils fünf Disziplinen wurden die Pfalzmeisterschaften der U14 und U16 ausgetragen. Aileen Schuler (Altersklasse W14) und Ella Schreiner (W13) traten im Block Wurf an (Sprint, Hürdensprint, Weitsprung, Diskuswurf und Kugelstoßen). Elena Engel (W15) startete im Block Sprint und Sprung (Sprint, Hürdensprint, Weitsprung, Hochsprung und Speerwurf).

Alle drei Athletinnen des SV Börrstadt bestritten in Haßloch einen tollen Wettkampf mit persönlichen Bestleistungen. Aileen Schuler setzte sich mit vier Bestmarken an die Spitze ihrer Altersgruppe und wurde mit 2179 Punkten Pfalzmeisterin. Ella Schreiner erzielte mit drei persönlichen Bestleistungen und einer Saisonbestleistung den zweiten Platz und wurde mit 1975 Punkten Vizemeisterin. Elena Engel schaffte es mit zwei persönlichen und zwei Saisonbestleistungen und insgesamt 2070 Punkten auf einen guten fünften Platz.