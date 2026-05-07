Das Waldstadion in Eisenberg steht am Sonntag ganz im Zeichen der Leichtathletik. In den Altersklassen U14, U16 und U20 werden die Pfalzmeister ermittelt.

Mit 343 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus zahlreichen Vereinen, darunter auch vielen aus der Region Grünstadt und Donnersbergkreis, verspricht der Wettkampftag der Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften der Altersklassen U20, U16 und U14 in Eisenberg ein beeindruckendes sportliches Ereignis zu werden.

In zwölf Disziplinen und insgesamt 740 Einzelstarts messen sich die Nachwuchssportler in Sprint-, Sprung-, Wurf- und Laufdisziplinen – verteilt auf zehn verschiedene Altersklassen.

Startschuss um 10 Uhr

Die Veranstaltung verspricht dabei nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch ein lebendiges Bild der pfälzischen Nachwuchsleichtathletik. Die Zuschauer dürfen sich auf eine hohe Leistungsdichte, faire sportliche Begegnungen und ein gelungenes Stadionfest freuen. Der erste Startschuss im Waldstadion fällt um 10 Uhr, das Ende der Wettkämpfe ist gegen 18.20 Uhr mit den 4×100-Meter-Staffeln vorgesehen.

Der ausrichtende Verein, die TSG Eisenberg, ausgestattet mit reichlich Erfahrung für Wettkämpfe dieser Art, wird für einen reibungslosen Ablauf sorgen und hofft auf zahlreiche Besucher, die die jungen Leichtathletik-Talente anfeuern und die Vielfalt des Sports in der Region erleben möchten. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit Kaffee, Kuchen, Gegrilltem und einem reichhaltigen Salatbüffet.