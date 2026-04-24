Die Kleine Residenz bleibt im Basketball-Fokus: Nach dem Top-Four-Finale um den Aktiven-Pfalz-Pokal richtet der TVK nur eine Woche später das nächste Großereignis aus.

Am Sonntag steigt die Pfalzmeisterschaften der männlichen U14-Jugend in Kirchheimbolanden. Das U14-Team des TVK um das Trainergespann Sven Radloff und Jessica Bauer gewann die Meisterschaftsrunde der Pfalz-Gruppe 1 souverän mit 13 Siegen in 14 Spielen und qualifizierte sich gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Kaiserslautern Thunderbolts für das Endturnier, das am Sonntag in der Sporthalle der Realschule in Kirchheimbolanden ausgetragen wird. Dort treffen „Kibos“ Basketball-Talente bis zum Alter von 14 Jahren neben den Thunderbolts (9.30 Uhr) auf die beiden Besten der Pfalz-Gruppe 2, den Zweitplatzierten TV Bad Bergzabern (12.30 Uhr) und den Südmeister SG Towers Speyer-Schifferstadt (16.45 Uhr).

Die TVK-Jugend nimmt sich viel vor und will an die Erfolge der Hauptrunde anknüpfen, als vom ersten bis zum 13. Spieltag durchweg Siege gelangen. Einige davon sogar sehr deutlich, was die Korbbilanz von 1148:464 Punkten untermauert. Erst im letzten bedeutungslosen Match beim Dritten TSG Maxdorf kassierte der TVK-Nachwuchs die erste Saisonniederlage.

U16-Jungs des TVK sind in Maxdorf gefordert

Die Ausrichtung und Organisation der Pfalzmeisterschaften ist nach der Pokalendrunde im Erwachsenenbereich erneut eine Mammutaufgabe für den Verein. Jetzt steht das pfälzische Saisonfinale für die Jugend in Kirchheimbolanden im Fokus – doch das ist nicht der einzige große Auftritt am kommenden Wochenende.

Denn die erfolgreiche Jugendabteilung des TV Kirchheimbolanden hat sich auch mit der U16-Mannschaft für die pfälzischen Titelkämpfe qualifiziert. Das Team um die Trainer Dorothea Starck und Henri Lott trifft am Samstag (9.30 Uhr) in der Maxdorfer Waldsporthalle zunächst auf Gastgeber TSG Maxdorf, der als Erster der Pfalz-Gruppe 1 mit dem Zweitplatzierten TVK das Ticket für das Pfalz-Finale zog. In weiteren Spielen gegen die Vertreter der Gruppe 2 – den 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13.45 Uhr) und den TV Bad Bergzabern (15.30 Uhr) – wird sich entscheiden, wer bei den Pfalzmeisterschaften der Unter-16-Jährigen ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen wird.