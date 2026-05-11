Der Chefarzt des Pfalzklinikums macht auf steigende Fallzahlen, wachsende Anforderungen an das Personal und zunehmende Übergriffe im Klinikalltag aufmerksam.

Es war ein anonymer Hinweis und eine Anfrage an die RHEINPFALZ, was die psychiatrische Versorgung im Donnersbergkreis und insbesondere die Entlassungspraxis am Standort Rockenhausen betrifft: Patienten würden zu früh entlassen, das Personal in der Klinik sei überlastet, lautete die Kritik. Andres Fernandez, Chefarzt im Psychiatrieverbund Nordwestpfalz und Leiter der Tageskliniken in Rockenhausen, Kusel und Kaiserslautern, und Grit Landua, Pflegedienstleiterin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, haben sich Zeit für ein Gespräch genommen – und erklären die aktuelle Situation.

Pauschale Kritik an der Entlassungspraxis weist Fernandez zurück, macht aber deutlich, wie komplex die Entscheidungen in der Praxis sind: „Das lässt sich nicht pauschal beantworten.“ Ob jemand entlassungsfähig sei, hänge vom Einzelfall ab: von der Diagnose, der akuten Gefährdung, den Fähigkeiten des Menschen, sich um seine eigenen Belange zu kümmern, und davon, wie stabil die betroffene Person tatsächlich sei. „Es ist ein Unterschied, ob jemand wegen akuter Suizidalität kommt, oder ob eine schwere Alkoholintoxikation vorliegt.“ In beiden Fällen besteht eine Gefährdung, die aber unterschiedlich behandelt wird.

Umgang mit suizidalen Krisen

Bei suizidalen Krisen arbeitet die Klinik mit einem standardisierten Verfahren. „Wir haben ein Suizid-Assessment“, sagt Fernandez. Bereits bei der Aufnahme werde die Gefährdung durch zwei Berufsgruppen eingeschätzt: einmal durch die Pflege und einmal durch den therapeutischen Bereich. Ergibt sich ein akutes Risiko, folgen Schutzmaßnahmen bis hin zur 1:1-Betreuung. Dabei wird permanent zwischen Schutzauftrag und Grundrechten abgewogen: „Das Gesetz verpflichtet uns zu den höchstnotwendigen Sicherungen, aber gleichzeitig zu den geringstmöglichen Einschränkungen“, erklärt Fernandez.

Ein zentraler Punkt ist die rechtliche Grenze psychiatrischer Behandlung: Nicht jeder Mensch, der aus Sicht des Umfelds dringend Hilfe brauche, dürfe gegen seinen Willen in der Klinik behalten werden. „Wenn jemand gehen möchte und keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, sind unsere Möglichkeiten begrenzt“, sagt Fernandez. Entscheidend sei nicht, ob die Gefahr irgendwann wieder auftreten könne, sondern ob sie unmittelbar bestehe. „Es reicht rechtlich nicht aus, dass etwas irgendwann wieder passieren könnte.“

Dr. Andres Fernandez, Chefarzt im Psychiatrieverbund Nordwestpfalz, ist für die Tageskliniken in Rockenhausen, Kusel und Kaiserslautern verantwortlich. Er verweist darauf, dass die Möglichkeiten der Klinik bei fehlender akuter Selbst- oder Fremdgefährdung rechtlich begrenzt sind. Foto: Jörg Wilhelm/oho

Gerade daraus könne der Eindruck entstehen, jemand werde „zu früh“ entlassen: „Es ist schon so, dass wir Patienten entlassen, von denen wir wissen oder ahnen, dass wir sie möglicherweise bald wiedersehen.“ Die Klinik könne jedoch nicht ohne rechtliche Grundlage handeln. Dass manche Patienten immer wieder kommen, bestätigt Fernandez. „Rund fünf Prozent unserer Patienten machen etwa 30 Prozent unserer Belegung aus“, sagt er. Gemeint sei damit eine kleine Gruppe von Menschen mit besonders hohem und wiederkehrendem Behandlungsbedarf. Sie würden deutlich häufiger erneut aufgenommen als andere und beanspruchten dadurch einen überproportional großen Teil der stationären Kapazitäten.

Fernandez verweist auf das Modellprojekt, mit dem schwer psychisch erkrankte Menschen auch zu Hause behandelt werden können. Ziel sei es, Behandlungsabbrüche zu vermeiden, früher in Kontakt zu kommen und Krisen möglichst im gewohnten Umfeld aufzufangen. „Das Umfeld ist sehr, sehr wichtig“, sagt Fernandez. Gerade in der ambulanten oder stationsersetzenden Versorgung sei es oft entscheidend, wer zu Hause unterstütze, Medikamente mit absichere oder in Krisen ansprechbar sei.

Manchmal möchten Patienten noch bleiben

Auf die Frage, ob er nachvollziehen könne, dass Angehörige oder Betroffene selbst eine Entlassung als verfrüht empfinden, antwortet Fernandez differenziert: „Jein.“ Aus Sicht der Klinik werde niemand zu früh entlassen, solange medizinische, therapeutische und rechtliche Maßstäbe eingehalten würden. „Aber aus Sicht von Angehörigen, aus Sicht mancher Patienten kann sich das natürlich anders anfühlen.“ Es komme auch vor, dass Patientinnen und Patienten lieber länger bleiben würden, vor allem im psychotherapeutischen oder tagesklinischen Bereich. Dort sei das Bedürfnis nach dem geschützten Raum oft größer.

Deutlich wird: Ein Teil des Problems liegt auch in der Versorgung danach. Fernandez erlebt Engpässe bei der fachärztlichen und ambulanten Weiterbehandlung und warnt davor, die Diskussion auf fehlende Psychotherapieplätze zu verengen. „Psychotherapieplätze sind nicht das Allheilmittel“, sagt er. Es brauche auch mehr Fachärzte für Psychiatrie und weitere Berufsgruppen, die Behandlungseinheiten in der ambulanten Versorgung übernehmen können. Zugleich fehle es an Selbsthilfeangeboten, niedrigschwelligen Hilfen und verlässlicher Vernetzung.

Grit Landua ist Pflegedienstleiterin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Rockenhausen. Sie beschreibt die aktuelle Personalsituation in der Pflege als vergleichsweise stabil. Foto: Jörg Wilhelm/oho

Und dass, obwohl die Patientenzahlen steigen. Die Zahl älterer Menschen nehme zu, ebenso der Behandlungsbedarf bei jungen Erwachsenen zwischen 18 Jahren und Mitte 20. Gerade dort wirkten die Folgen der Corona-Zeit und anderer gesellschaftlicher Belastungen bis heute nach. Hinzu kämen immer öfter soziale Problemlagen: finanzielle Sorgen, Einsamkeit, Überforderung in Familien, fehlende Unterstützungssysteme.

Pflegedienstleiterin Grit Landua beschreibt die aktuelle Personalsituation als vergleichsweise stabil. „Im Moment sind unsere Stellen ganz gut besetzt“, sagt sie. Aber: Das sei nicht immer so gewesen. Gerade in der Vergangenheit habe es in Pflege und ärztlichem Dienst größere Engpässe gegeben. Nun sei die Lage weitgehend stabil. Fernandez ergänzt, es bleibe dennoch schwierig, qualifiziertes Personal zu gewinnen – insbesondere Fachärzte und Pflegefachkräfte.

Belastungen im Klinikalltag

Dass die Stellen derzeit besser besetzt sind, bedeutet allerdings nicht automatisch Entlastung. Fernandez beschreibt eine spürbar gewachsene Belastung durch zunehmende Komplexität der Fälle und durch mehr Aggression gegenüber Mitarbeitenden. „Beleidigungen bis hin zu körperlichen Attacken – das ist mehr geworden“, sagt er. Solche Situationen habe es in der Psychiatrie zwar immer gegeben, „aber in der Häufigkeit und in der Heftigkeit hat das zugenommen“. Die Klinik versucht gegenzusteuern unter anderem durch geringere Stationsbelegung und die stärkere Versorgung von akut Erkrankten im häuslichen Umfeld.

Es gibt zahlreiche Unterstützungsangebote für Mitarbeitende wie regelmäßige Fallbesprechungen, Ethikberatung, Supervision, Fortbildungen, Mentorensysteme und betriebliches Gesundheitsmanagement. „Wir machen da eine ganze Menge“, sagt Landua. Nicht alles sei freiwillig; es gebe auch verpflichtende Formate, etwa wenn Teams für bestimmte Themen besonders sensibilisiert oder geschult werden müssten.

Der Standort wird nicht aufgegeben

Ein weiteres Thema: Der geplante Wegzug der somatischen Versorgung des Westpfalz-Klinikums nach Kirchheimbolanden stellt aus Sicht der Psychiatrie eine Herausforderung dar. Wenn Menschen in einer akuten Krise zugleich schwere körperliche Probleme haben, etwa nach einer Alkohol- oder Drogenvergiftung oder bei älteren, verwirrten Patienten mit möglicher körperlicher Ursache, muss künftig noch genauer entschieden werden, in welche Klinik sie zunächst gebracht werden. Wie der Standort Rockenhausen langfristig aufgestellt wird, ist nach Angaben von Fernandez noch nicht entschieden. Es liefen Prüfungen und Gespräche. Klar sei jedoch: „Psychiatrische Versorgung in Rockenhausen wird es auch künftig geben“, sagt Grit Landua.