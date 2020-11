In den Einrichtungen des Pfalzklinikums – dazu zählt auch die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Rockenhausen – finden wegen der aktuellen Corona-Situation bis auf Weiteres keine Selbsthilfe- und Angehörigengruppen statt. Das hat das Pfalzklinikum gestern mitgeteilt. Davon betroffen sind auch die Gruppen in den Räumen der Ökumenischen Sozialstation in Rockenhausen. Es wird informiert, sobald die Angebote wieder starten können.