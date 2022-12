Ab Januar 2023 bietet das Pfalzklinikum an jedem seiner drei Klinikstandorte ein Praktisches Jahr für Medizinstudenten an – also auch in Rockenhausen.

Was bisher nur am Campus Klingenmünster möglich war, geht nun auch an den Standorten Rockenhausen und Kaiserslautern: Ab Januar 2023 bietet das Pfalzklinikum an jedem der drei Klinikstandorte ein Praktisches Jahr für Medizinstudenten an. Mit jeweils einem Platz im Frühjahr und Herbst können so jährlich sechs Studenten Erfahrungen in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie sowie in der Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie sammeln. Einblicke sind je nach Standort und Einrichtung auch in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Neurologie sowie in die Forensischen Psychiatrie möglich.

„Wir freuen uns sehr, künftig auch in Rockenhausen das Praktische Jahr anbieten zu können“, sagte Andres Fernandez, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt des Klinikstandorts Rockenhausen. „Angehende Ärztinnen und Ärzte können bei uns früh eigenverantwortlich in einem kompetenten multiprofessionellen Team arbeiten.“ Das Pfalzklinikum ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz und bietet neben dem Praktischen Jahr auch Famulaturen sowie Facharztweiterbildungen an.