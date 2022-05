Im vergangenen Jahr hat das Pfalzklinikum für ihre Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Rockenhausen ein Gerät zur sogenannten transkraniellen Magnetstimulation angeschafft, das vor allem zur Behandlung von Depressionen eingesetzt wird. Nun haben die Verantwortlichen ein erstes Zwischenfazit gezogen.

„Bei der transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) wird ein bestimmtes Areal im Gehirn gezielt stimuliert. Diese Behandlungsform ist ein gut verträgliches und schonendes Verfahren“, betont der Chefarzt der Rockenhausener Klinik, Andres Fernandez. In erster Linie seien bislang Patientinnen und Patienten mit Depressionen mit dieser Methode behandelt worden. Jedoch könne das Gerät auch bei anderen psychischen Erkrankungen wie Angsterkrankungen und Psychosen zum Einsatz kommen.

„Die rTMS ist eine wertvolle Ergänzung zu den bisherigen Behandlungsmethoden und wird im Gegensatz zur Elektrokrampftherapie von Psychiatrieerfahrenen nicht kontrovers diskutiert.“ Sie biete somit eine gute Alternative bei geringer Gefahr von Nebenwirkungen. „Wir schauen ganz genau, für welche Patientinnen und Patienten die Methode geeignet ist und wägen gut zwischen einzelnen Behandlungsmethoden ab“, so Fernandez. Pro Tag würden derzeit zwei bis drei Personen mit dieser Methode behandelt. Eingesetzt werde das Gerät derzeit in der stationären und tagesklinischen Behandlung.

Fördermittel für Erweiterung der Klinik

Derweil hat das Pfalzklinikum noch eine gute Nachricht aus Mainz erhalten: Für die Erweiterung des Standortes Rockenhausen hat das Land eine Förderung von zwei Millionen Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm bewilligt. Das hat Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb (SPD) mitgeteilt. „Die Förderung des Pfalzklinikums in Rockenhausen ist ein wichtiger Schritt für die Menschen in der Region“, so Rauschkolb. Insgesamt stelle die Landesregierung den Krankenhäusern im Land 136 Millionen Euro zur Verfügung – 71 Millionen für bauliche Investitionen und 65 Millionen als Pauschalförderung.