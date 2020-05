Die Tagesklinik der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums in Rockenhausen hat ab kommenden Dienstag, 2. Juni, wieder geöffnet. Dies teilen die Verantwortlichen mit. Damit haben alle Tageskliniken des Pfalzklinikums mit Sitz in Klingenmünster ihren Dienst wieder aufgenommen. Klienten werden gebeten, sich vor einem persönlichen Besuch in der Rockenhausener Tagesklinik unter Telefon 06361 4595-2350 nach den Öffnungszeiten und Hygienebeschränkungen zu erkundigen. Weitere Infos gibt es auf der Seite des Pfalzklinikums.