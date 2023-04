Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine im Wind wehende Fahne bürgt in Münchweiler für gute Laune. Denn diese gilt ja als Erkennungszeichen: Hütte offen, Erfrischung garantiert. Auch in Winnweiler und Göllheim stehen Ausflügler nicht mehr länger vor verschlossenen Türen. Die Imsbacher ziehen am Sonntag nach – und damit sind dann die Wanderhütten unter Pfälzerwaldvereins-Regie allesamt aus dem Corona- und Winterschlaf erwacht.

Das freut nicht nur die Gäste. Auch die Verantwortlichen fühlen sich von einer Last befreit. Denn die Vorsitzenden der Ortsgruppen im Pfälzerwaldverein (PWV)