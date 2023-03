Es ist keine frohe Botschaft: Die Ortsgruppe Hinkelstein im Pfälzerwaldverein muss aufgelöst werden.

Vier Ortschaften, Höringen, Gehrweiler, Gundersweiler und Heiligenmoschel, sind an dem Verein „Hinkelstein“ beteiligt und können auf eine gut 30-jährige gemeinsame Geschichte zurückschauen. Zum Kerngeschäft gehörten natürlich zahlreiche Wanderungen, aber auch regelmäßige Feiern, die bevorzugt im vereinseigenen Pavillon am Fünfländereck stattfanden, wo die Gemarkungen von Schweisweiler, Gundersweiler, Gehrweiler, Imsweiler und Höringen aneinanderstoßen. „Das Sommerfest und unser Treffen am 3. Oktober waren immer Höhepunkte in unserem Vereinsleben“, schaut der Gehrweilerer Ortsbürgermeister Bernhard Kiefer etwas wehmütig zurück. „Wir wollen versuchen, wenigstens das Fünfländerecktreffen im Herbst zu erhalten.“

Warum nun die Auflösung? – Werner Scheffler, der Vorsitzende des Vereins Hinkelstein, ist aktuell das einzig übrig gebliebene Vorstandsmitglied. „Drei von uns sind in den vergangenen Jahren verstorben, unser Wanderwart ist erkrankt“, berichtet er. „Der momentane Zustand des Vereins ist formal nicht haltbar, und ich bin inzwischen 75 Jahre alt und kann und will meine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen. Leider gibt es niemanden, der bereit ist, den Vorstand zu bilden.“

Auflösungstermin ist anberaumt

Versuche, Interessierte zu finden, habe es reichlich gegeben, erzählt Kiefer. „Aber das Wandern scheint nicht mehr so attraktiv, und das häufigste Argument der Angesprochenen, ,keine Zeit’, lässt sich schlecht aushebeln“, ergänzt er.

Also findet am Dienstag, 4. April, um 19. Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte „Zur Datsche“ in Gehrweiler eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt „Auflösung des Vereins“ statt. Wenn sich nicht noch Retter finden.