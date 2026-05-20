Zwei Spieleentwickler aus der Nordpfalz haben sich als „Thunderrock Innovations“ selbstständig gemacht und bringen nun ihr bereits zweites Videospiel auf den Markt.

Für Daniel Kern und Daniel Espen gibt es kaum Zeit zum Durchatmen. Gerade erst hat das Duo aus Börrstadt sein zweites eigenes Videospiel „Islantiles“ auf den Markt gebracht. Und schon geht der Blick bereits wieder auf das, was kommt. „Über ein drittes Spiel wird intern natürlich bereits diskutiert“, sagt Daniel Espen. Schließlich will man das fortsetzen, was man sich nun die vergangenen Jahre aufgebaut hat. Denn Kern und Espen gingen 2023, als sie sich selbstständig machten und auf eigene Spiele-Ideen setzten, auch ein großes Risiko ein. Bislang, so erklären sie, sei ihr Plan aber absolut aufgegangen.

SCREENsHOT: Thunderrock Innovations

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Auch, weil Kern und Espen sehr viel Arbeit und Herzblut in ihr Projekt stecken. 16 Monate arbeiteten sie an der Umsetzung von „Islantiles“. Der Vorgänger „Keep Keepers“ hatte ebenfalls bereits 13 Monate Entwicklungszeit gebraucht. Zeit, die es eben auch benötigt, um ein Spiel abzuliefern, das modernen Ansprüchen genügt. Kern und Espen arbeiten dabei die meiste Zeit weiterhin als Duo, haben alle Fäden selbst in der Hand. „Wir holen uns für manche Vorgänge aber auch Unterstützung dazu“, erklärt Kern. So waren zuletzt beispielsweise für die Spielmusik oder das Erstellen von Bannern auch Freelancer involviert. Zuletzt hatte zudem eine Werkstudentin die Arbeit an „Islantiles“ unterstützt. „Das könnte man schon als erstes, sichtbares Wachstum bezeichnen“, freut sich Daniel Kern über die Möglichkeit, derartige Unterstützung einzusetzen.

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Im Kern bleibt „Thunderrock Innovations“ aber weiterhin ein unabhängiges Zwei-Mann-Projekt. Daniel Kern und Daniel Espen leben ihren Kindheitstraum damit aus. „Unser erstes Spiel lief für einen ersten Versuch schon ganz gut, und wir konnten das Umsatzziel sogar leicht übertreffen“, erklärt Kern. So sei auch die Basis der Finanzierung des Nachfolgers geschaffen worden. Wobei das Duo dabei auch auf Fördermittel des Landes zurückgreifen kann. Um noch mehr Förderung zu bekommen, muss das Zwei-Mann-Projekt aber noch mehr wachsen. Hilfreich kann dabei der internationale Markt sein. Daher ist „Islantiles“ nun in neun Sprachen erschienen. Zudem arbeiten Kern und Espen mit einer Agentur zusammen, die das Spiel auch in Japan vermarktet. „Wir können auf der Spieleplattform einsehen, dass unser Spiel zu 85 Prozent außerhalb von Deutschland gespielt wird“, betonen sie. Die Spiele aus Börrstadt werden demnach in der USA, in Kanada, in Australien und eben auch in Japan gespielt.

Als Entwickler eine eigene, kleine Nische schaffen

Das erklärte Ziel von Daniel Espen und Daniel Kern ist es nun, die Markt „Thunderrock Innovations“ weiter zu stärken. Bereits jetzt stellen sie fest, dass es Spieler gibt, die gezielt auf die neue Veröffentlichung aus Börrstadt gewartet haben. „Der Markt für Videospiele ist sehr, sehr voll und sehr umkämpft“, erklärt Daniel Espen. Der Großteil der unabhängigen Entwickler gebe bereits nach dem ersten Spiel auf. Es gehe also auch darum, sich eine kleine Nische zu schaffen und so im Gedächtnis der Nutzer zu bleiben. „Thunderrock Innovations“ versucht das mit liebevoll gestalteten Strategiespielen, die ein wenig auch den Charakter klassischer Brettspiele abbilden sollen. Das ist bei „Islantiles“ nun noch mehr der Fall, als bereits beim Vorgänger „Keep Keepers“. Außerdem gibt es derartig viele verschiedene Wege, das Spiel zu spielen, dass der Wiederspielwert sehr hoch bleiben soll. „Wir haben die Erkenntnisse aus dem Spiel genutzt und umgesetzt“, sagt Daniel Kern. Wo „Keep Keepers“ noch sehr hektisch und auf Geschwindigkeit ausgelegt war, ist „Islantiles“ nun ein Strategiespiel, das viel Wert auf Atmosphäre und auf strategische Tiefe legt. Wer das Videospiel ausprobieren möchte, kann das über die PC-Spieleplattform „Steam“ machen. Dort kann „Islantiles“ für 14,79 Euro erworben und gespielt werden.