Am Montag war Weltbienentag. Michael März ist seit 2017 Vorsitzender des Imkervereins Donnersberg. Im Interview erzählt er, warum jeder Imker werden kann, was passiert, wenn Bienen schlecht geschlafen haben, was wirklich gegen einen Stich hilft – und ob dem Kreis ein gutes Honigjahr bevorsteht.

Herr März, verraten Sie mal: Wie sind Sie Imker geworden?

Ich habe lange Zeit in einem anspruchsvollen technischen Beruf gearbeitet, daher war die Beschäftigung in der Natur