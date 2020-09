Das Bühnenstück „Bürckel!“, in dem sich der in Göllheim aufgewachsene Autor Peter Roos mit Hitlers berüchtigtem pfälzischen Gauleiter Josef Bürckel befasst, steht kurz vor seiner Uraufführung am Pfalztheater Kaiserslautern. Am 1. Oktober hebt sich der Vorhang für das Ein-Personen-Stück, mit dem Hannelore Bähr auf der Bühne stehen wird. Zuvor wird sich der Autor heute in einer Lesung in der Scheune des Theodor-Zink-Museums präsentieren.

Unter der Überschrift „Wer liebte Hitler? Wer verehrte Bürckel?“ wird Roos zum einen aus seinem wohl erfolgreichsten Roman „Hitler Lieben – Roman einer Krankheit“ lesen (Leitung: Sarah Brühl, Stadt Kaiserslautern) und anschließend in die Diskussion mit dem Publikum eintreten. Das Gespräch, das dann das Bürckel-Thema einbezieht, wird geleitet von Andrea Wittstock. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Veranstaltung des Kulturdezernats der Stadt, des Stadtarchivs, des Stadtmuseums, des Pfalztheaters und der „kulturellen Forelle“ vom Eiswoog bei Ramsen, wie Roos mitteilt. Peter Roos, der heute in Marktheidenfeld und Wien lebt, befasst sich seit Jahrzehnten mit der NS-Geschichte und insbesondere mit Josef Bürckel.

Seit einigen Jahren ist Roos häufiger Gast in der Region, nachdem er damit begonnen hat, seine Kindheit in Göllheim und das historische Umfeld aufzuarbeiten. Das hat seinen Ausdruck gefunden in mehreren Lesungen und Performances und nicht zuletzt in der Serie „Das Göllheim-Gefühl“, die Roos für die „Donnersberger Rundschau“ der RHEINPFALZ geschrieben hat.

Die Lesung wird laut Roos aufgezeichnet vom Fernsehsender OK-TV Ludwigshafen. Der Sender ist per Satellit über das Lokal-TV-Portal sowie über die „Magenta“-Plattform der Telekom auch in der Westpfalz zu empfangen. OK-TV sendet auch ein Gespräch mit Roos heute um 18.31 Uhr, am 27. September um 19 Uhr und am 30. September um 20.30 Uhr.