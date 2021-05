Erst wurde die Volleyballsaison von September auf Oktober verschoben, nun wurde sie ganz abgesagt. Wir haben Peter Heß, Volleyball-Abteilungsleiter bei der TuS Alsenz, gefragt, wie seine Mannschaften damit umgehen und wie es nun beim Verein weitergeht.

Herr Heß, war die Absage der Saison eine Überraschung, oder hatten Sie schon damit gerechnet?

Ich stand seit Beginn der Pandemie in regelmäßigen Kontakt mit dem Verband, kannte die Haltung der Verantwortlichen und konnte die Entwicklungen relativ frühzeitig absehen. Es gab unterschiedliche Sporthallen- und Trainings-Voraussetzungen in den Vereinen, dazu die schwierig umzusetzenden Hygiene-Vorgaben. Die zunehmende Corona-Entwicklung im Oktober und die hohen Infektionszahlen waren dann ausschlaggebend dafür, dass der Bezirksverband Rheinhessen (VVRh) den Spielbetrieb 2020/21 endgültig aussetzte. Aus meiner Sicht die einzig richtige Entscheidung, was durch die aktuellen Corona-Vorgaben der Bundesregierung bestätigt wurde.

Wie hat die Aktivenmannschaft die Absage aufgenommen?

Natürlich hätten alle gerne wieder Volleyball gespielt und sich im Wettkampf gemessen. Nachdem die Sporthalle aber seit dem Schulbeginn wegen noch nicht abgestimmter Hygienemaßnahmen erneut gesperrt wurde, Sanierungsarbeiten noch bis Ende des Jahres anstehen und Heimspiele deshalb kaum durchführbar wären, ist uns der Saisonabbruch eher entgegengekommen. Hinzu kommt, dass Tatjana Josten für diese Saison ausgefallen wäre, was uns spielerisch und im Schiedsrichterwesen getroffen hätte. Von daher ist die Absage zu verschmerzen, zumal Corona den Verantwortlichen keine andere Wahl lässt. Dennoch hätte ich uns in Bestbesetzung unter den stärksten fünf Teams gesehen.

Wie sind die TuS-Mannschaften gerade aufgestellt?

Im Mai stand fest, dass wir trotz weiterhin dünner Personaldecke erneut in der Rheinhessenliga antreten wollen. Die erfahrenen Kräfte sind zwar in die Jahre gekommen, Spaß und Ehrgeiz sind aber weiterhin vorhanden, und das Leistungsvermögen reicht auch noch für diese Liga. Was uns fehlt, ist die Generation dahinter. Die letzten beiden Verbliebenen sind im Januar überraschend abgesprungen. Natürlich sind wir froh, dass mit den erfolgreichen U14-Jugendlichen die übernächste Generation bereitsteht, die wir nun sehr frühzeitig in das Aktiventraining integrieren werden. Der Nachwuchs ist körperlich und leistungsmäßig natürlich noch nicht so weit und wird zwei, drei Jahre benötigen, um den Anschluss zu finden.

Wie sieht die Trainingssituation momentan aus?

Die Spielerinnen waren nach langer Abstinenz happy, mit Beginn der Sommerferien wieder ins Training einsteigen zu können – zwar erschwert durch Hygienekonzept und Corona-Bedingungen, aber lebbar. Seit der Schließung der Halle haben wir jede Woche auf die Freigabe der Sporthalle gehofft und uns deshalb erst sehr spät auf die Suche nach Ausweichmöglichkeiten gemacht. Aktuell haben wir zwei Möglichkeiten im Blick, obwohl zumindest für den November das Thema Vereinstraining natürlich komplett vom Tisch ist.

Ab wann ist die Halle in Alsenz wieder nutzbar?

Die Frage kann ich nicht beantworten. Die Sanierung ist hoffentlich bis Ende des Jahres abgeschlossen, über das mögliche Zusammenspiel zwischen Schul- und Vereinssport unter Corona-Bedingungen muss der Hallenträger entscheiden. Dass Volleyballtraining unter Hygiene-Vorgaben möglich ist, haben wir in den sechs Wochen im Sommer bewiesen. Auch das Lüften in den Wintermonaten, natürlich mit kühleren Temperaturen verbunden, halte ich für umsetzbar.

Haben die Volleyballerinnen Möglichkeiten, anderweitig in Kontakt zu bleiben?

Die Kindergruppen mit U12 und U13 sind leider seit März ziemlich abgehängt, erhalten lediglich schriftliche Zusammenfassungen der aktuellen Lage und werden wohl 2020 sportlich nicht mehr zusammenkommen können. Die U14/U15-Spielerinnen sind größtenteils im Aktivenbereich mit eingebunden und werden dementsprechend wöchentlich mit den neuesten Entwicklungen und Planungen über E-Mail oder Whatsapp versorgt.

Gibt es jetzt „Heim-Training“, um fit zu bleiben?

Nein, das gibt es bisher nicht. Für die reine Fitness ist jede Spielerin ein Stück weit selbst verantwortlich und gefordert. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir zwangsläufig in der Vergangenheit selten ein reines Grundlagentraining gemacht haben, sondern meist Balltraining und Fitness miteinander verbunden wurde.

Wie ist die Situation bei den Jugendteams?

Seit dem 12. März haben unsere Jüngsten keine Sporthalle gesehen und kein Training mehr erlebt. Nach dem erfolgreichen Sechs-Wochen-Trainingstest der Aktiven unter Hygiene-Bedingungen hatten wir auch einen möglichen Wiedereinstieg der Jugend überlegt. Die Sperrung der Sporthalle verhinderte dies. Allen Beteiligten muss aber bewusst sein, dass eine Übungsstunde in der gewohnten Form mit bis zu 25 Kindern in einem Hallendrittel unter Corona-Vorgaben nicht umsetzbar wäre. Wir haben uns im September dazu entschieden, keine Jugendteams für die VVRh-Meisterschaften 2020/21 zu melden. Ohne vorheriges Training und mit den Hallenproblemen im Rücken wäre das einfach nicht machbar gewesen.

Wie soll es in diesem Bereich nächste Saison weitergehen?

Tatsächlich müssen wir uns für eine hoffentlich kommende Volleyball-Saison im Jugendbereich neu aufstellen. Das Engagement von Jugendtrainerin Tatjana Josten und ihren zwei Mitstreiterinnen hängt ja auch mit den eigenen Kindern im Trainingsbetrieb zusammen. Die Mädels werden älter und rutschen in andere Altersklassen. Dann stellt sich die Frage, ob wir überhaupt noch Übungsstunden für die ganz Jungen anbieten können. Auch der Verband muss neue Wege für den Jugend-Spielbetrieb suchen. Die bisherigen Großturniere sind unter Corona-Vorgaben kaum noch möglich.

Wie geht es mit dem Volleyball insgesamt weiter, können Sie dazu eine Einschätzung abgeben?

Der VVRh überlegt, sollte es die Situation zulassen, ab Januar 2021 einen modifizierten Spielbetrieb ohne die klassische Wertung (Meister, Auf- und Abstieg) anzubieten. Vorstellbar wäre eine verkürzte Runde mit zwei Fünfer-Gruppen und eventuellen Play-off-Spielen. Für die Sportler wäre dies sicherlich eine Alternative zum Spielen unter Wettbewerbsbedingungen. Aber auch dafür wären Hallenfreigaben und Hygienekonzepte erforderlich. Realistisch betrachtet, halte ich dies aufgrund der aktuellen und weiterhin zu erwartenden Corona-Entwicklung für unrealistisch. Ich gehe davon aus, dass keine Wettbewerbe stattfinden und man frühzeitig in die Planung für 2021/22 gehen wird.