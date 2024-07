Basilikum, gemischt mit Rucola – Pinienkerne ergänzt mit Walnüssen. Mein Pesto ist eine Zufallsvariante und der Beweis dafür, dass man sich nicht immer sklavisch an Rezepte halten sollte.

Pesto kennt jeder, und Pesto mag fast jeder. Und selbst gemacht schmeckt es am besten, finde ich. Zumal es ja auch kein Hexenwerk ist, die cremige Würzmischung zusammenzurühren. Basilikum ist bekanntlich die Basis der grünen Leckerei aus Italien. Nachdem ich aber vor einiger Zeit zwar Lust auf Pesto-Nudelsalat, aber nicht alle Zutaten zur Genüge im Haus hatte, kam diese Variante zustande, die mittlerweile bei uns zur beliebtesten wurde. Dabei wird ein Teil Basilikum ersetzt durch Rucola. Und ein Teil der Pinienkerne durch Walnüsse. Nüsse und Pinienkerne werden zusammen leicht angeröstet und anschließend mit Basilikum und Rucola mit einem Pürierstab zerkleinert. Wer die reine Lehre bevorzugt, der zermahlt die Kräuter lieber in einem Mörser. Knoblauch und geriebener Parmesankäse ergänzen die Kräuter-Kerne-Mischung. Am Ende wird das Ganze mit Olivenöl übergossen.

Besonders aromatisch ist übrigens das kleinblättrige Basilikum, das es auf vielen Wochenmärkten zu kaufen gibt, beispielsweise auf dem Freitags-Markt in Kirchheimbolanden.

Das Pesto kann zu Nudeln oder Kartoffeln gegessen werden, oder ganz einfach zusammen mit getrockneten Tomaten für einen Nudelsalat verwendet werden. Besonders schön sehen dabei Farfalle oder Muschelnudeln aus, auf denen am Ende noch einige knusprige Kerne drapiert werden.

Die Zutaten für mein Lieblingspesto: 30 Gramm Rucola, 30 Gramm Basilikum, 100 Gramm Parmesan fein gerieben; 30 Gramm Pinienkerne, 30 Gramm Walnüsse (zusammen geröstet), 1 bis 2 Knoblauchzehen; 6 bis 7 Löffel Olivenöl, Salz nach Belieben. Das Pesto in saubere Gläser abfüllen, die Creme mit Olivenöl bedecken, um sie haltbar zu machen. Im Kühlschrank hält sich das Ganze dann einige Wochen (es sei denn, es ist nach kurzer Zeit aufgegessen).

