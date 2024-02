Am Aschermittwoch beginnt die Zeit des Fastens. Eine Chance, um eine andere Perspektive einzunehmen. Doch wie stehen Jugendliche zum Fasten? Ist es überhaupt noch zeitgemäß?

Nach der heutigen Vorstellung sind es zumeist 40 Tage, die dem Fasten gewidmet werden. Bis Ostern verzichten viele Menschen auf unterschiedliche Dinge – auf Süßigkeiten, auf Fleisch oder auf Alkohol. Nur sonntags wird das Fasten häufig gebrochen, wodurch man von Aschermittwoch bis Ostern auf 40 Tage kommt.

Die Fastenzeit vor Ostern geht auf eine lange Geschichte zurück. Während das Fasten in seinem Ursprung noch strengeren, religiös geprägten Regeln unterlag, weichten diese im Laufe der Zeit immer weiter auf. Martin Luther sah das Fasten nicht mehr als Pflicht, sondern als individuelle Angelegenheit, die jeder seinen Bedürfnissen anpassen sollte.

Einen anderen Standpunkt sehen

So sieht es auch Sandra Liermann, Dekanatsjugendpfarrerin in Obermoschel. „Wie weit reicht die eigene Selbstbeherrschung?“ – das ist für sie eine zentrale Frage während der Fastenzeit. Es gehe darum, „die eigenen Gewohnheiten aufzusprengen, einen anderen Standpunkt zu sehen“. Nach Ansicht der evangelischen Kirche soll dadurch dem Glauben und dem Heiligen Geist mehr Raum gegeben werden. Eine allgemeingültige Vorgehensweise gibt es für Liermann beim Fasten aber nicht.

In Obermoschel und Umgebung organisiert Sandra Liermann gemeinsam mit Jugendreferent Jonas Kalweit verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche. Mehrmals im Jahr finden die „Fun Fridays“ statt. Bei bis zu 40 Teilnehmern gibt es jedes Mal andere Aktionen, 2024 soll unter anderem Kanu gefahren und gewandert werden. Beim nächsten „Fun Friday“ – am 26. und 27. April – soll es zunächst mal um und in den Wald gehen, erzählt Liermann.

Für viele ein neues Thema

Dazu kommt das wöchentliche Jugendcafé, bei dem jeden Freitag von 15 bis 21 Uhr Jugendliche – in der Regel im Alter von 13 bis 20 Jahren – zusammenkommen. Im evangelischen Gemeindehaus in Obermoschel wird gemeinsam gekocht, manchmal bekommen die Jugendlichen auch Hilfe bei ihren Hausaufgaben. Die Gruppen beim Jugendcafé seien stets unterschiedlich, die Teilnehmerzahl bewege sich zumeist in einem Rahmen zwischen zehn und 30.

Ein solches Jugendcafé hat Sandra Liermann zum Anlass genommen, mit den Jugendlichen übers Fasten zu sprechen. Für viele sei das ein neues Thema gewesen, berichtet sie. „Fasten ist nicht unbedingt Teil ihres Lebens“, gerade mit 13 oder 14 Jahren habe man andere Prioritäten. Auch in den Freundeskreisen der Jugendlichen werde selten gefastet. „Das macht man eher, wenn man älter wird, sich bewusster über sein Leben ist“, meint Liermann.

Fasten als „Challenge“

Trotzdem sei der Gedanke des Fastens für viele Jugendliche reizvoll. „Sie sehen es als Challenge“, sagt die Jugendpfarrerin. Die Fastenzeit sei für junge Menschen eine Gelegenheit, die eigenen Grenzen auszutesten, mal etwas Neues auszuprobieren. So wollen viele der Jugendlichen in der anstehenden Fastenzeit zum Beispiel auf Süßigkeiten verzichten.

Auch Sandra Liermann verzichtet in den nächsten Wochen auf Süßigkeiten. Fasten könne schließlich auch einen gesundheitlichen Aspekt haben, nachdem man im Alltag ohnehin zu viel Zucker isst. Trotzdem mindestens genauso wichtig: „Ich finde das Gefühl toll, nach längerem Verzicht mal wieder ein Stück Schokolade zu essen“, sagt Liermann.