Geht noch was beim SV Kirchheimbolanden? In der Landesliga kann das Team im anstehenden Spiel den Rückstand auf Platz zwei verkürzen. Die Personallage ist aber schwierig.

Kann der SV Kirchheimbolanden in der Fußball-Landesliga West doch noch einmal in den Kampf um Platz zwei eingreifen? Die Mannschaft von Spielertrainer Timo Riemer steht derzeit mit 40 Punkten auf dem fünften Tabellenrang und hat vier Spieltage vor Schluss zwar acht Punkte Rückstand auf den derzeitigen Zweiten SV Hermersberg. Doch am Sonntag könnte der SV Kirchheimbolanden den Rückstand verkürzen. Denn die Riemer-Elf tritt um 15.30 Uhr, auswärts eben bei jenem SV Hermersberg an. Ein Sieg, und Kirchheimbolanden hätte den Rückstand noch einmal auf fünf Zähler verkürzt. Der SV hat aber auch noch ein Spiel mehr als der derzeitige Ligazweite. Theoretisch könnten die Kirchheimbolander so sogar auf zwei Punkte heran.

„Wir wollen einfach bis zum Schluss alle unsere Spiele gewinnen und dann schauen wir einfach, was rausgekommen ist“, sagt Spielertrainer Riemer, der allerdings vor dem Duell am Sonntag von einer „schwierigen Situation“ spricht. Der Grund: Dem Ligafünften werden wohl bis zu sechs Stammspieler fehlen. Offensivakteur Max Höflich und Mittelfeldmann Raphael Braun fallen verletzt aus. Marvin Oberländer ist angeschlagen. Sein Einsatz ist ebenfalls fraglich. Samuele Gualtieri und Henrik Hillesheim konnten unter der Woche aufgrund von Krankheit nicht trainieren. Der Einsatz von beiden Angreifern ist ebenfalls nicht sicher. Lukas Bossong fällt ebenfalls aus beruflichen Gründen aus.

Ausfälle, die weh tun

„Die Ausfälle tun weh und machen es für uns schwierig“, sagt Trainer Timo Riemer, der aber hofft: „Wir haben einen großen Kader. Und die 14 Mann, die am Sonntag in Hermersberg mit dabei sind, haben auch durchaus die Qualität, die drei Punkte zu holen.“ Für Riemer ist es das Duell zwischen den beiden in der Rückrunde besten Teams der Liga. Der SV Kirchheimbolanden hat von seinen letzten acht Spielen sieben gewonnen. In der Rückrunde belegt die Riemer-Elf den dritten Rang, holte nur einen Punkt weniger als der kommende Gegner SV Hermersberg.

„Das wird ein sehr hartes Spiel. Gerade auf eigenem Platz sind die Hermersberger klarer Favorit, die Zuschauer machen dort auch mächtig Rabatz“, sagt Riemer, der betont: „Und im Hinspiel hat man schon sehr gut gesehen, dass beim SV Hermersberg brutal viel gute Qualität auf dem Feld steht.“ Auch in Sachen Meisterschaft hat der SV Hermersberg ja noch gute Chancen. Das Team von Trainer Christopher Ludy liegt nur zwei Zähler hinter dem momentanen Spitzenreiter VfR Baumholder, der allerdings noch ein Spiel mehr als Hermersberg austragen kann.

In der Tabelle noch klettern

„Wir freuen uns sehr auf diese Partie und wollen noch einmal alle reinwerfen, um die Partie zu gewinnen“, betont Riemer. Der Ligavierte SG Meisenheim/Desloch/Lauschied liegt derzeit vier Punkte vor dem SV Kirchheimbolanden. „Wir wollen schon noch gerne in der Tabelle nach oben klettern“, sagt der Kirchheimbolander Coach, der sich fest vorgenommen hat, in der kommenden Spielzeit mit seinem Team ganz oben anzugreifen.