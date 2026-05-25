Denise Kolter und Christian Caspary vom Kreiselternausschuss über aktuelle Engpässe, die ständige Not bei der Betreuung, Stress in den Familien – und ein System am Limit.

Wie nehmen Sie die derzeitige Situation in den Kitas im Donnersbergkreis wahr?

Denise Kolter: Wir Elternvertreterinnen und Elternvertreter nehmen sie in vielen Kitas als angespannt und zunehmend belastend wahr. Die Einrichtungen leisten vor Ort sehr viel, geraten aber durch Personalmangel, Krankheitsausfälle und organisatorische Engpässe immer wieder an ihre Grenzen. Wichtig ist dabei: Die Kritik richtet sich in der Regel nicht gegen die Fachkräfte in den Einrichtungen. Im Gegenteil: Viele Eltern sehen sehr deutlich, dass die Teams unter schwierigen Bedingungen versuchen, das Beste für die Kinder möglich zu machen.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von Eltern besonders häufig mit Blick auf Personalmangel, Krankheitsausfälle oder organisatorische Einschränkungen im Kita-Alltag?

Denise Kolter: Häufig berichten Eltern, dass sie morgens oder erst sehr kurzfristig erfahren, dass Gruppen zusammengelegt werden, Betreuungszeiten eingeschränkt sind oder nur eine Notbetreuung angeboten werden kann. Für Familien bedeutet das erheblichen Organisationsaufwand. Viele Eltern schildern, dass sie berufliche Termine verschieben, Arbeitszeiten kurzfristig anpassen oder auf Großeltern und private Netzwerke zurückgreifen müssen. Besonders schwierig ist das für Alleinerziehende, Familien ohne familiäres Unterstützungsnetz oder Eltern in Berufen, in denen Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten kaum möglich sind. Immer wieder wird auch zurückgemeldet, dass zwar Verständnis für Krankheitsausfälle besteht, die Häufung und Kurzfristigkeit der Einschränkungen aber auf Dauer kaum tragbar sind.

Wie stark sind Familien dadurch in ihrem im Alltag belastet?

Denise Kolter: Diese kurzfristige Änderungen belasten Familien erheblich, weil sie unmittelbar in den Alltag und die Berufstätigkeit der Eltern eingreifen. Das führt zu Stress, Konflikten mit Arbeitgebern und teilweise auch zu finanziellen oder beruflichen Nachteilen. Viele Eltern haben das Gefühl, dauerhaft auf Abruf organisieren zu müssen. Das ist besonders belastend, weil die Kita-Betreuung für Familien keine freiwillige Zusatzleistung ist, sondern eine zentrale Grundlage dafür, Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können. Auch für Kinder sind häufige Wechsel, Gruppenzusammenlegungen oder ungewohnte Betreuungssituationen nicht immer einfach. Kinder brauchen verlässliche Strukturen, vertraute Bezugspersonen und einen stabilen Tagesablauf.

Denise Kolter, Mitglied des Kreiselternausschusses Donnersbergkreis, sagt: »Kurzfristige Änderungen bei der Betreuung führen zu Stress, Konflikten mit Arbeitgebern und teilweise finanziellen oder beruflichen Nachteilen.« Foto: Denise Kolter/oho

Wie erleben Eltern die Kommunikation mit den Einrichtungen?

Denise Kolter: Die Kommunikation wird sehr unterschiedlich erlebt. In vielen Einrichtungen bemühen sich Leitungen und Teams, Eltern frühzeitig und transparent zu informieren. Das wird von Eltern ausdrücklich geschätzt. Gleichzeitig gibt es Situationen, in denen Informationen sehr kurzfristig kommen, manchmal erst am Morgen selbst. Das ist für Familien schwer planbar. Eltern wünschen sich deshalb eine frühzeitige, klare und verlässliche Kommunikation: Was ist konkret eingeschränkt? Für wen gilt die Einschränkung? Wie lange ist damit zu rechnen? Welche Alternativen gibt es? Ohne transparente, offene und ehrliche Kommunikation ist kaum noch Verständnis von Seiten der Eltern da.

Haben Eltern den Eindruck, dass die Qualität der Betreuung und Förderung ihrer Kinder leidet?

Denise Kolter: Ja, diese Sorge wird von Eltern immer wieder geäußert. Viele Eltern haben den Eindruck, dass unter den aktuellen Bedingungen zwar die Betreuung im engeren Sinne oft noch irgendwie aufrechterhalten wird, pädagogische Angebote, individuelle Förderung oder Projekte aber häufiger zurückstehen müssen. Wenn Personal fehlt, liegt der Fokus zwangsläufig stärker darauf, den Alltag sicher zu organisieren. Für gezielte Förderung, intensive Gespräche, Beobachtung, Dokumentation oder besondere Aktivitäten bleibt dann weniger Raum. Gleichzeitig betonen viele Eltern, dass die Fachkräfte sich sehr bemühen und mit großem Engagement arbeiten. Das Problem liegt aus unserer Sicht nicht beim Einsatz der Teams, sondern bei den strukturellen Rahmenbedingungen.

Christian Caspary, engagiert im Kreiselternausschuss und sagt: »Kinder werden nicht passend zu Stichtagen geboren, und Eltern können ihre berufliche Rückkehr nicht beliebig an Verwaltungsgrenzen ausrichten.« Foto: Christian Caspary/oho

Wo sehen Sie derzeit die größten Sorgen und Belastungen für Familien mit Kita-Kindern?

Christian Caspary: Die größte Belastung ist aus unserer Sicht die fehlende Verlässlichkeit. Familien brauchen Planungssicherheit. Wenn die Betreuung immer wieder kurzfristig eingeschränkt wird, entsteht ein dauerhafter Druck. Viele Eltern sorgen sich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hinzu kommt die Sorge, ob Kinder unter den Bedingungen noch die Aufmerksamkeit, Förderung und Stabilität bekommen, die sie brauchen. Gerade in der frühen Kindheit sind verlässliche Beziehungen und gute pädagogische Arbeit besonders wichtig. Belastend ist auch, dass Eltern oft das Gefühl haben, zwischen dem Verständnis für die schwierige Lage der Einrichtungen und den eigenen beruflichen und familiären Anforderungen zerrieben zu werden.

Was wünschen sich Eltern von Politik, Trägern und Verantwortlichen?

Christian Caspary: Eltern wünschen sich vor allem eine ehrliche Bestandsaufnahme, verlässliche Planung und konkrete Maßnahmen. Es reicht nicht, den Mangel nur zu verwalten. Politik, Träger und Verantwortliche müssen gemeinsam dafür sorgen, dass Kitas personell und organisatorisch stabiler aufgestellt werden. Dazu gehören aus unserer Sicht bessere Rahmenbedingungen für Fachkräfte, eine Stärkung der Leitungen, verlässliche Vertretungskonzepte und transparente Notfallpläne. Auch Ausbildung, Gewinnung und Bindung von Personal müssen stärker in den Fokus rücken.

Was wird in der öffentlichen Diskussion bisher zu wenig beachtet?

Christian Caspary: Ein Aspekt, der aus unserer Sicht in der öffentlichen Diskussion bisher zu wenig beachtet wird, ist die Betreuungssituation für Kinder unter zwei Jahren. Hier muss dringend nachgesteuert werden. Denn gerade da zeigt sich besonders deutlich, dass manche rechtlichen und organisatorischen Vorgaben an der Praxis vorbeigehen. Die Regelung rund um den Stichtag 31. Mai ist für viele Familien schwer nachvollziehbar und in der Lebensrealität kaum planbar. Kinder werden nicht passend zu Stichtagen geboren, und Eltern können ihre berufliche Rückkehr nicht beliebig an solchen Verwaltungsgrenzen ausrichten.

Hat diese Regel auch Auswirkungen auf die Fachkräfte?

Christian Caspary: Ja, besonders widersprüchlich ist, dass diese Regelungen im schlimmsten Fall sogar dazu führen können, dass Erzieherinnen und Erzieher nicht weiterbeschäftigt oder entlassen werden müssen. Das ist aus Sicht der Eltern ein Unding – gerade in einer Situation, in der ohnehin überall über Personalmangel gesprochen wird. Es kann nicht sein, dass starre Vorgaben dazu führen, dringend benötigtes Fachpersonal zu verlieren, während gleichzeitig Betreuungsplätze fehlen und Einrichtungen personell unter Druck stehen. Wichtig ist außerdem, Eltern und Elternvertretungen ernsthaft einzubeziehen. Sie erleben die Auswirkungen der Krise unmittelbar und können wichtige Rückmeldungen aus dem Alltag geben.

Zur Person

Denise Kolter (38), verheiratet und Mutter von drei Kindern, lebt seit 2007 in der VG Nordpfälzer Land. Sie ist Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen und engagiert sich politisch und ehrenamtlich. Sie ist Mitglied des Kreiselternausschusses Donnersbergkreis, gehört der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an und wirkt in verschiedenen Ausschüssen mit: dem Schulträgerausschuss sowie dem Ausschuss für Familie, Kitas, Soziales und Gesundheit der VG Nordpfälzer Land und dem Ausschuss für medizinische Versorgung im Donnersbergkreis.

Christian Caspary (40) ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seit 2021 engagiert er sich im Vorstand des Kreiselternausschusses, von 2021 bis 2023 als stellvertretender Vorsitzender. Dem Elternausschuss der kommunalen Kita Pusteblume Winnweiler gehört er seit 2021 ununterbrochen an, von 2021 bis 2022 als Vorsitzender. Seit 2024 ist er Mitglied im Ausschuss für Schulen, Kultur, Jugend, Soziales und Sport des Verbandsgemeinderats Winnweiler. Zudem ist er Gründungsmitglied und Vorsitzender des Fördervereins Kita Pusteblume Winnweiler.