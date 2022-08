Die Feilbingerter Kanusportlerin Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach hat den Nachwuchs-Europameistertitel im Einer-Kajak wieder nach Feilbingert geholt.

Bei den Europameisterschaften im tschechischen Budweis wiederholte sie ihren Sieg aus dem Jahr 2020. Im vergangenen Jahr hatte sie sich mit dem vierten Platz begnügen müssen. Pirro war nach eigenen Worten „superhappy“ mit dem Ergebnis und dass sie ihren Titel wiederhabe. „Mein Lauf war richtig optimal“, so die erfolgreiche Sportlerin, die bei ihrer Fahrt durch die Torstangen Bestzeit fuhr. Sie hat jetzt den Dreiersatz an Medaillen komplettiert, denn in den Teamrennen hatte sie bereits Silber und Bronze gewonnen. Pirro wurde Anfang Juli bei den Junioren- und U 23-Kanuslalom-Weltmeisterschaften im italienischen Ivrea WM-Dritte im Einer-Kajak.