Während des Kerweumzugs verbreitete sich die Neuigkeit in Feilbingert wie ein Lauffeuer: Die im Ort wohnende Kajaksportlerin Paulina Pirro, die für den Kanusportverein (KSV) Bad Kreuznach startet, hat die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Zum achten Mal in Folge hat Paulina Pirro bei einer deutschen Meisterschaft den Wettbewerb im Kajak-Einer für sich entschieden und kam mit einer Goldmedaille nach Hause. Das Besondere an diesem Titelgewinn: Nach sieben Erfolgen im Nachwuchsbereich in den vergangen sieben Jahren gewann sie nun im ersten Jahr auf Anhieb bei den Frauen.

Die Gemeinde organisierte spontan am Jahrmarktsmontag einen kleinen Empfang in der Lemberghalle. Paulina Pirros Liste erfolgreicher Titelgewinne in den vergangenen Jahren ist lang, denn auch bei Europa- und Weltmeisterschaften holte sie im Nachwuchsbereich im Einzel und im Team Gold, Silber und Bronze. Trotz der Kurzfristigkeit kamen sehr viele Feilbingerter Fans und Trainer Walter Senft vom KSV Bad Kreuznach in die Lemberghalle, um Paulina Pirro zu feiern und ihr zu gratulieren.

Besondere Glastrophäe als Geschenk

Nach den offiziellen Glückwünschen der Ortsgemeinde durch Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri überreichte Berthold Hahn im Namen der Feilbingerter Fangemeinschaft eine besondere Glastrophäe. In einer kurzen Rede brachte er es auf den Punkt: „Ganz Feilbingert ist stolz auf Dich und Du bist ein Aushängeschild für unsere Jugend.“

Ein herzliches Dankeschön ging auch an Paulinas Familie, den KSV und den Förderverein sowie an alle, die Paulina Pirro bei ihrem Sport seit Jahren unterstützen und ihr zur Seite stehen.