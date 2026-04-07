Eine Veranstaltung zum Thema Vorsorge informiert in Kirchheimbolanden über Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Ziel sei es, den Teilnehmern aufzuzeigen, wie sie rechtzeitig Regelungen für den Fall treffen können, dass sie aufgrund von Alter, Krankheit oder Unfall nicht mehr selbst ihre Angelegenheiten regeln können. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor.

Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 9. April, von 16 bis 17.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses in der Uhlandstraße 2 in Kirchheimbolanden statt. Die Veranstaltung soll eine kompakte Möglichkeit geben, sich mit diesem sensiblen Thema auseinanderzusetzen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung über die Kreisvolkshochschule per E-Mail an www.kvhs-donnersbergkreis.de erforderlich.