Alter, Krankheit, Tod – diese Themen meiden die meisten Menschen. Eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht sollte dennoch jeder haben, findet Allgemeinmediziner Ralf Schneider. Und nicht erst im Alter.

Dr. Schneider, Sie bieten in Ihren Praxen zusammen mit Ihrem Ärzteteam regelmäßig Termine zum Erstellen von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten an. Was spricht dafür, diese Verfügungen gemeinsam mit dem Hausarzt zu machen?

Man