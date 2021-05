Kirchheimbolanden/Rockenhausen/Göllheim: Nicht nur der Umgang mit dem Coronavirus bereitet Medizinern derzeit Kopfzerbrechen. Auch jene Patienten, die erst gar nicht in den Praxen auftauchen, könnten längerfristig zum Problem werden. Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger ist so groß, dass viele Termine abgesagt werden – mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen.

„Wir kehren langsam zurück in eine neue Normalität, und das ist gut so.“ Dr. Michael Schmid, Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) mit Standorten in Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Alzey, hält vorsichtige Öffnungen im Medizinbereich für wichtig. Zwar habe es die ganze Zeit über ambulante Operationen gegeben, „eben solche, die man nicht aufschieben konnte, wie beispielsweise Leistenbrüche, bei denen es zwar nicht um Leben und Tod geht, die den Betroffenen aber manchmal massive Probleme bereiten“, so Schmid. In allen anderen Bereichen habe man sowohl im MVZ als auch im Darmkrebszentrum die Zurückhaltung der Patienten deutlich gespürt. „Es haben schon etliche Leute angerufen und gesagt, dass sie ihre Termine verschieben wollen“, bestätigt auch er die Erfahrung etlicher Kollegen.

Für Schmid, der als Chefarzt am Klinikum in Kirchheimbolanden auch Leiter des Darmkrebszentrums ist, eine logische Folge der ersten Reaktionen auf die Corona-Krise. „Am Anfang waren alle, die Patienten aber auch wir Mediziner, zutiefst verschreckt, als wir die dramatischen Bilder aus Italien gesehen haben“, so Schmid. Mittlerweile aber habe man sich an die neue Situation gewöhnen können, man sorge dafür, dass das Patientenaufkommen in den MVZs und bei der Darmkrebs-Sprechstunde gering sei, damit man auf jeden Fall Abstand halten und alle Hygienemaßnahme beachten könne. Unter all diesen Voraussetzungen hält Schmid es aber auch für wichtig, dass Patienten bei Beschwerden nichts vor sich herschieben. „Die Patienten können sich darauf verlassen, dass wir alles tun für ihre Sicherheit.“

„Können sich sicher fühlen“

„Wir haben die Ambulanzen eingerichtet, damit genau das nicht passiert“, so Allgemeinmediziner Matthias Hütt aus Kirchheimbolanden. Er stellt fest, dass Arztbesuche ganz offensichtlich verschoben werden oder gar ganz ausfallen. „Natürlich weiß ich nicht, was die Patienten haben, die sich hier nicht vorstellen. Aber ich weiß, wie viele Patienten ich vor Corona am Tag gesehen habe und ich sehe, dass es jetzt um einiges weniger sind“, so Hütt. Und dazu komme, dass es sich bei manchem Patienten auch eindeutig zeige, dass sehr lange gewartet wurde. Besonders gefährlich könne das unter anderem bei Herzpatienten werden. „Wenn jemand Wasser in den Beinen hat, dann kann er damit eine ganze Zeit noch recht gut klarkommen“, nennt Hütt ein Beispiel. Doch dies sei ein wichtiges Zeichen für eine sich verschlechternde Herzschwäche. „Hier geht es auch um Zeit“, so der Allgemeinarzt. Je früher man einschreiten könne, desto besser seien die Aussichten für den Patienten. Doch auch bei weniger dramatischen Fällen gebe es für die Zurückhaltung der Patienten keinen Grund. „In unseren Praxen können sich die Menschen sicher fühlen.“

Vorsorge wird vernachlässigt

Dass er es mit zunehmend schwereren Krankheitsverläufen zu tun hat, weil Patienten während der Corona-Krise länger warten, bis sie zum Arzt gehen, hat Hausarzt und Internist Nabil Hadidi aus Kirchheimbolanden nicht erlebt. Trotzdem sei es so, dass die Patienten „nicht mehr so wie sonst“ in seine Praxis kämen. Besonders auffällig: Diejenigen, die unter Befindlichkeits- und psychosomatischen Störungen leiden, scheinen von einem Arztbesuch zunehmend abzusehen. „Auch Vorsorgethemen werden vernachlässigt“, sagt Hadidi. Die Angst, dass sie sich in seiner Praxis mit dem Sars-CoV-2-Erreger infizieren könnten, möchte er seinen Patienten gerne nehmen. „Unsere Praxis ist so aufgestellt, dass möglichst niemand mit einem Infekt einfach so in die Praxis kommt“, sagt Hadidi. Solche Fälle würden vorab telefonisch besprochen und im Verdachtsfall an die Fieberambulanz weiterverwiesen. Zudem arbeite das gesamte Praxis-Team mit Mundschutz, auch Patienten müssten einen solchen tragen, wenn sie zur Behandlung kommen.

„Das Gros der Patienten ist Corona-frei“, betont Hadidi, der sich nach eigener Aussage auch immer auf dem aktuellen Informationsstand hält, damit er bestmöglich reagieren könne. Nach vorheriger telefonischer Anmeldung biete er auch eine Videosprechstunde an. „Es ist wichtig, dass der Betrieb weitergeht“, sagt der Allgemeinmediziner, „sowohl für die Patienten als auch für uns“.

Handlungsfähig bleiben

Die Zahnarztpraxis Kardenbach in Göllheim hat ihre Sprechstundenzeiten derzeit auf Empfehlung der Landeszahnärztekammer reduziert und arbeitet in drei getrennten Teams. „Diese Teams haben eine feste Besetzung“, erklärt Anne Kardenbach, „damit wir handlungsfähig bleiben, sollte sich einer der Mitarbeiter mit dem Sars-CoV-2-Erreger infizieren“.

Es habe ältere Patienten gegeben, die aufgrund von Vorerkrankungen vereinbarte Termine nicht wahrnehmen wollten, und auch einige Jüngere hätten zunächst mal „lieber abwarten“ wollen und Termine storniert. Dass in ihrer Praxis die Anzahl der „Akutschmerzler“ gestiegen ist, weil Patienten einen Arztbesuch aus Angst vor Corona hinauszögern, hat Kardenbach aber nicht beobachtet. Insgesamt könne man nicht davon sprechen, dass Patienten die Zahnarztpraxis in signifikantem Ausmaß und bewusst meiden würden.

„Wir arbeiten alle mit Mundschutz, haben einen Spuckschutz an der Rezeption, bestellen Patienten so ein, dass Sicherheitsabstände gewahrt werden können und desinfizieren nach einer Behandlung nicht nur die Türklinken“, beschreibt Kardenbach die Vorsichtsmaßnahmen in ihrer Praxis. Zwar fänden im Moment weder Zahnreinigung noch Wunsch- oder Wahlbehandlungen statt, doch es gelte: „Akute Beschwerden, die nicht aufschiebbar sind, oder Situationen, die zu Beschwerden führen können, werden selbstverständlich behandelt.“

Arbeitsabläufe umstrukturiert

In der ersten Woche nach Inkrafttreten der Kontaktbeschränkungen habe sie in der Tat einen Rückgang der Patientenanzahl wahrgenommen, berichtet die Rockenhausener Kinderärztin Ulrike Gaida. Mittlerweile sei dieses Phänomen aber nicht mehr zu beobachten. „Man muss die Leute aufklären“, sagt Gaida, „auch darüber, dass wir unsere Arbeitsabläufe umstrukturiert haben“.

So gebe es jetzt Zeiten, in denen nur Termine für gesunde Kinder vergeben werden – darunter Vorsorge- oder Impftermine –, und dies werde seitens des Praxisteams vorab auch telefonisch kommuniziert. Für kranke Kinder gelte, dass ihre Eltern telefonisch zunächst einige Fragen zu ihrem Kind beantworten. Auf dessen Basis entscheide sie dann als Ärztin: „Schaue ich mir das Kind in meinem Infektionszimmer an oder nicht?“

Eines steht für Ulrike Gaida außer Frage: „Der Betrieb muss weitergehen, es gibt gesundheitliche Probleme und Situationen, die wir einfach nicht übersehen dürfen.“ Dass man sich an die Regel „nach Möglichkeit nur ein Patient im Wartezimmer und nach Möglichkeit nur ein Elternteil als Begleitung“ längerfristig gewöhnen muss, davon geht Gaida aus: „So schnell werden wir diese Situation vermutlich nicht los.“