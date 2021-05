Der SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog teilt mit, dass die Bewerbungsphase für das Stipendium „Entdecken, lernen, arbeiten in den USA“ des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms angelaufen ist. Bewerben können sich laut Herzog „Jugendliche, die offen für Neues sind, sich gerne engagieren und als Juniorbotschafter ein Austauschjahr in einer amerikanischen Gastfamilie erleben möchten.“ Schüler besuchen dabei die Highschool, junge Berufsanfänger absolvieren Praktika in Betrieben.

Voraussetzung ist ein Erstwohnsitz in Deutschland. Schüler müssen zum Zeitpunkt ihrer Ausreise (Stichtag: 31. Juli 2022) mindestens 15 und höchstens 17 Jahre alt sein und dürfen noch kein Abitur oder Fachabitur haben, junge Berufstätige und Auszubildende dürfen höchstens 24 Jahre alt sein. Die Bewerbungsfrist endet am 9. September, das offizielle Bewerbungsformular kann unter www.bundestag.de/ppp abgerufen werden.