Viele Sonnenschirme, Stühle im vorgeschriebenen Abstand, Sommerfreude pur und große Dankbarkeit: Das alles bestimmte den Gottesdienst zur Einführung von Volkmar Schuster in sein Amt als neuer Pastor der mennonitischen Gemeinde auf dem Weierhof.

Und das nicht nur zur Freude des 58-Jährigen, der aus dem westfälischen Ahlen auf die frei gewordene Pastorenstelle an den Donnersberg gewechselt ist, sondern auch der rund 70 Besucher vor Ort. Teilnehmen an der Feierstunde konnten tatsächlich noch deutlich mehr Personen – zumindest virtuell: Denn die Veranstaltung wurde über die Online-Konferenz-Plattform Zoom übertragen, damit möglichst viele Gemeindemitglieder ihren neuen Pastor in seinem offiziellen ersten Gottesdienst begleiten und kennenlernen konnten. Dass außerdem auf dem Schulhof des Weierhof-Gymnasiums sogar mit Musik und Gesang gefeiert werden konnte, tat ein Übriges zur guten Laune.

„Verbindlicher und verlässlicher Mensch“

Herzliche, warme Worte überbrachten alte und neue Weggefährten Schusters, der sichtlich gerührt von der freundlichen Aufnahme in seiner neuen Gemeinde war. Wander- und Katzenfreund, Rosenliebhaber, theologischer Lehrer und „ein Mensch, der verbindlich und verlässlich ist“: So stellten Dieter Däuwel und Marliese Albrecht vom mennonitischen Gemeindevorstand sowie Ronald Hentschel, Freund und Vertreter der Baptistengemeinde Hagen, den neuen Pastor vor.

Ortsbürgermeister Juchem beglückwünschte Schuster, dass er „im schönsten Bolandener Ortsteil“ gelandet sei. Ökumenische Verbundenheit, viele Arbeitsgemeinschaften und Gemeindeaufgaben werden zu Schusters Tätigkeitsfeldern gehören. Astrid von Schlachta fasste alles zusammen und rief Schuster zu: „Gehen wir gemeinsam an die Arbeit!“