Ein minimalistischer Instrumentaleinsatz und ein kraftvoller Chor sorgten am Karfreitag in der Peterskirche für eine berührende Andacht an das Leiden und Sterben Jesu Christi. In der Liturgie wurde auch an die Opfer und Flüchtlinge der aktuellen Kriege erinnert.

Die unteren Ränge der Peterskirche in Kirchheimbolanden sind an diesem Nachmittag gut gefüllt. Es herrscht eine gefühlt schwermütige Atmosphäre, geprägt von besonders stillen