Seit 2003 kümmerte sich der ehemalige Verbandsgemeindebürgermeister Axel Haas mit um die jährlich im Wechsel in Frankreich und Deutschland stattfindenden Besuche zwischen Kirchheimbolanden und Louhans-Châteaurenaud. 20 Louhans-Freunde waren nun nach der Corona-Pause wieder in Kibo – dieses Mal in der Mälzerei – zu Gast. Agnes Hosemann, Zweite Vorsitzende des Freundschaftkreises, würdigte den Verdienst von Haas, neben dem Freundschaftskreis ein zweites Standbein der Partnerschaft zwischen den beiden Städten Kibo und Louhans geschaffen zu haben.

So habe es zahlreichere Austausche gegeben, andere Akzente hätten gesetzt werden können. Vor allem der Erfahrungsaustausch über Aspekte der kommunalen Organisation und Verwaltung, der kulturellen und wirtschaftlichen Aktivitäten sei wichtig gewesen. Hosemann hofft, dass Haas dem Freundschaftskreis verbunden bleibt.