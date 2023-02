Am Mittwoch parkte ein 55-Jähriger zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr in einer Parkbucht auf dem Parkplatz bei den Geschäften dm-Drogeriemarkt, Takko und Deichmannn in Kirchheimbolanden. In dieser Zeit wurde der geparkte Wagen im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt geschätzt rund 1500 Euro. Der Verursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-2700 zu melden.