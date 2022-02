Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, kam es in der Zeit zwischen dem 27. Januar, 17 Uhr, und dem 29. Januar, 15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße in Göllheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein parkender Personenwagen im hinteren Stoßstangenbereich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet 06352 911-0.