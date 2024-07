Auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in Winnweiler ist am Samstag in der Zeit von 11.15 bis 11.45 Uhr ein geparkter grauer Hyundai I20 wahrscheinlich durch ein rangierendes Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Verursacher entfernte sich demnach von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 1250 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter Telefon 06361 917-0 von der Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.