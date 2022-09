Ein zweijähriges Kind wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Kirchheimbolanden verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr. Demnach kam eine 32-jährige Frau mit ihrer zweijährigen Tochter vom Einkauf zurück und war dabei, ihr Kleinkind in den Wagen zu setzen, als eine 78-Jährige beim Einparken Brems- und Gaspedal verwechselte. Das führte dazu, dass sie mit ihrem Fahrzeug den Wagen der 32-Jährigen aus der Parkbucht heraus um etwa eine Fahrzeuglänge nach hinten schob. Dabei wurde das Bein des Kleinkindes von dem Hinterrad des Pkw überrollt und die 32-Jährige zu Boden geschleudert. Mutter und Kind wurden ins Krankenhaus gebracht. Es ist noch unklar, wie schwer sie verletzt sind, Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.