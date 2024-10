Erneut wurde das Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden bei der Preisverleihung des Verbunds „Top 250 Germany – beste Tagungshotels Deutschlands“ ausgezeichnet. In der Kategorie Konferenz sicherte sich das Hotel zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition.

„Den Titel beim ersten Mal zu gewinnen, war schon aufregend“, sagt Hotelinhaber Alexander Wurster. „Dann gespannt draufzuschauen, ob es noch einmal klappt, hat mich noch nervöser gemacht. Jetzt bin ich nur noch erleichtert und stolz.“ Die Preisverleihung fand im Hotelcamp Reinsehlen in Schneverdingen in der Lüneburger Heide statt und wurde von Wurster und seinen drei mitgereisten Mitarbeitern gebührend gefeiert. In seiner Dankesrede betonte er, die Auszeichnungen seien „ein wunderbarer Beleg für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams“. Auch in der Kategorie Kreativ befindet sich das Parkhotel unter den besten zehn Häusern, landete auf Platz sechs.

Noch nie in der 23-jährigen Geschichte des Wettbewerbs war die Beteiligung bei den Wahlen zu den besten Tagungshotels in Deutschland so hoch wie in diesem Jahr. Für das Ranking wurden 9184 Einzelstimmen von Tagungskunden, Trainern, Führungskräften und Personalentwicklern berücksichtigt. „Wir unterscheiden uns nur in Nuancen von unseren unmittelbaren Konkurrenten“, erläutert Wurster. „Die sind auch alle sehr gut aufgestellt.“

Essensstationen sollen Miteinander fördern

Was muss ein Hotel mitbringen, um auf dem ersten Platz zu landen? „Wir sind natürlich logistisch glänzend ausgestattet, haben acht unterschiedliche Räume von 20 bis 260 Quadratmetern mit Platz für bis zu 150 Teilnehmer“, sagt Wurster stolz. „Technisch befinden wir uns auf dem neuesten Stand, bieten beispielsweise unter anderem die Arbeit mit Weframe und Fulltouch-Monitoren an.“

Zudem werden die Tagungen gastronomisch begleitet. Beim Essen sollen Stationen dafür sorgen, „dass eine Durchmischung der Teilnehmer stattfindet“, wie Wurster schildert. Denn: „Es geht um persönliche Kontakte, um das miteinander Arbeiten, das offensichtlich nicht mehr intensiv genug im Alltag stattfindet.“ Das lasse sich seit der Corona-Pandemie beobachten, und der Trend zum Homeoffice habe dies noch verstärkt.

Was ihm besonders am Herzen liege, sei die Verbindung von Tagungsarbeit und Natur, sagt Alexander Wurster. „Unsere ruhige grüne Umgebung kommt uns da zugute. Es gibt Lernorte draußen, entspannende Spaziergänge sind möglich, und unsere großen Fenster lassen Blicke auf die wunderbaren alten Bäume zu.“