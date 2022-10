Bei der Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das Haus in Kirchheimbolanden auf Platz zwei in der Königskategorie „Seminar“ gewählt worden.

Mehr als 3000 Tagungsplaner, Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler haben sich vor wenigen Wochen bei der Wahl der „Besten Tagungshotels in Deutschland“ beteiligt. Wählbar waren bei dem zum 21. Mal ausgerichteten Wettbewerb die im Verbund „Top 250 Germany“ aufgenommenen 250 Häuser aus dem gesamten Bundesgebiet. Diese Kooperation ist nach eigenen Angaben der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland. Das Parkhotel Schillerhain gehört seit fünf Jahren zu dieser Auswahl.

„Für uns ist dies eine ganz besondere Auszeichnung für die geleistete Arbeit und Würdigung des Zusammenhalts des Teams im vergangenen Jahr“, sagte Alexander Wurster, Geschäftsführer des Parkhotels, nach der Auszeichnung. In der Königsdisziplin „Seminar“ ist sein Hotel mit seinem Tagungs- und Seminarzentrum auf dem zweiten Platz gelandet – mit nur vier Stimmen Rückstand auf den Sieger, das Hotel Arcadion aus Hagen. In der Kategorie „Konferenz“ ist das Parkhotel knapp am Treppchen vorbeigeschrammt und hat Platz vier erreicht.