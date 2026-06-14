Das Symphonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern sorgte für eine besondere Atmosphäre. Wie die Veranstaltung zustande kam.

Statt Motorgeräusche waren symphonische Klänge auf der vierten Ebene im Parkhaus Kibo zu hören: Der Zoar-Förderverein Alzey hat am vergangenen Samstagabend zum ersten Parkhaus-Konzert mit dem Symphonischen Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern eingeladen.

„Eine sensationelle Idee“, fand Bürgermeister und Schirmherr Marc Muchow in seiner kurzen Begrüßungsansprache vor 110 Gästen auf der bestuhlten Parkebene. Sie kommt von Stefan Schreiweis aus Kriegsfeld. Er ist Vorsitzender des Zoar-Fördervereins „Ziemlich beste Kollegen“, mit dem er für die Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen seit 2013 bereits 400.000 Euro sammeln konnte.

Einen großen Anteil an der Entwicklung des Projekts hat auch Jochen Lorenz. Er ist seit 30 Jahren Leiter und Dirigent des renommierten und international bekannten Blasorchesters. „So ein Parkhaus ist im Sommer eigentlich perfekt für ein Konzert“, findet er. „Bei Hitze bietet es Schatten, und vor Regen muss man sich auch nicht fürchten.“ Mit der Akustik sei er ebenfalls zufrieden: „Weil die Decken nicht hoch sind, breitet sich der Klang aus. So werden auch die hinteren Plätze gut versorgt.“

Möglich gemacht wurde das beeindruckende Konzert durch effektive Unterstützung und Zusammenarbeit von Ordnungsamt, Stadtverwaltung, Bauhof, Feuerwehr und Mitarbeitern des Fördervereins.