Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag gegen 16.30 Uhr in der Albisheimer Gartenstraße mit seinem Fahrzeug einen parkenden Pkw gestreift. Der Verursacher war nach Polizeiangaben von der Hauptstraße kommend in Richtung Donnersberger Straße unterwegs. Nach dem Unfall ist er weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.