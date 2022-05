Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag, 27. Mai, zwischen 12 und 15.45 Uhr einen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Albisheimer Straße „An der Steinmühle“ abgestellten schwarzen Mercedes auf der rechten Heckseite beschädigt. Anschließend ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.