In der Zeit zwischen dem Donnerstag, 10. März, 15 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, stieß ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen einen PKW, der auf einem Parkplatz in der Edenbornerstraße, Höhe Hausnummer 42, abgestellt war. Über die Höhe des dabei entstandenen Schadens macht die Polizei keine Angaben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen, Telefon 06352 911-0.