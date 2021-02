Ein Fahrzeugbrand beschäftigte die Feuerwehr in Kirchheimbolanden am Sonntag in den späten Abendstunden in der Dannenfelser Straße in der Nähe zum Parkplatz am Seniorenheim Wolffstift. Die Gefahr, dass das Feuer auf andere Autos oder auf Wohngebäude übergreifen konnte, bestand laut Auskunft von Wehrleiter Matthias Groß nicht. Zur Brandursache könne derzeit noch nichts gesagt werden. Die Polizei ermittelt.