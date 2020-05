In der Zeit vom 20. bis 21. Mai beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Weberstraße in Winnweiler geparkten gelben Seat Ibiza. Der Verursacher entfernte sich nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den am Seat entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 9170.