Beim Ein- oder Ausparken ist am Freitag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Luitpoldstraße mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen Audi A 4 gestoßen. Anschließend ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizeidienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.