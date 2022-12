Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fahrertür und die vordere Stoßstange eines in der Börrstadter Friedhofstraße abgestellten Wagens beschädigt. Anschließend ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden – nach Schätzung der Polizei rund 800 Euro – zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag- und Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.